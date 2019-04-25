На вокзале Ростова на перрон будут пускать только по билетам и паспортам
РЖД ужесточило схему прохода на перрон главного ж/д вокзала Ростова-на-Дону
Теперь при выходе на перрон из здания вокзала к поездам пассажиры должны предъявить билеты, а встречающие и провожающие — паспорта.
«Данные меры приняты в соответствии с требованиями российского законодательства к обеспечению транспортной безопасности», — отметили в пресс-службе СКЖД.
В компании попросили пассажиров с пониманием отнестись к ограничениям и прибывать на вокзалы заблаговременно.
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