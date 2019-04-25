На вокзале Ростова на перрон будут пускать только по билетам и паспортам

Теперь при выходе на перрон из здания вокзала к поездам пассажиры должны предъявить билеты, а встречающие и провожающие — паспорта.

«Данные меры приняты в соответствии с требованиями российского законодательства к обеспечению транспортной безопасности», — отметили в пресс-службе СКЖД.

В компании попросили пассажиров с пониманием отнестись к ограничениям и прибывать на вокзалы заблаговременно.