ТРЦ «Галерея Краснодар» эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Но ее не нашли

Эвакуация в ТРК Галерея Краснодар приключилась сразу после пожара в ТРЦ Парк Европа. Видимых признаков задымления или горения нет. На улице куча народу ждёт позволения зайти внутрь. Причина эвакуации пока не названа. Отметим странное поведение оборудования на парковке: несмотря на ЧП, оно блокирует выезд автомобилям на парковке и требует квиток об оплате, вместо того, чтобы открыться и замереть. ⠀ Видео ★ @kristushaverner и @oleg.o.i. #ЧПКраснодар