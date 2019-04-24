ТРЦ «Галерея Краснодар» эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Но ее не нашли

«В 20:00 в дежурную часть поступило сообщение о минировании здания торгово-развлекательного комплекса. Здания ТРЦ и прилегающую территорию обследовали полицейские и кинологи, опасных предметов не обнаружили», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

После сообщения о бомбе посетителей и персонал «Галереи» эвакуировали. ТРЦ возобновил работу около 22 часов.

По факту произошедшего проводится проверка.