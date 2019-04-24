ТРЦ «Галерея Краснодар» эвакуировали из-за сообщения о бомбе. Но ее не нашли

Краснодарский край

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Вечером 24 апреля торгово-развлекательный центр «Галерея Краснодар» обследовали на наличие опасных предметов

«В 20:00 в дежурную часть поступило сообщение о минировании здания торгово-развлекательного комплекса. Здания ТРЦ и прилегающую территорию обследовали полицейские и кинологи, опасных предметов не обнаружили», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

После сообщения о бомбе посетителей и персонал «Галереи» эвакуировали. ТРЦ возобновил работу около 22 часов.

По факту произошедшего проводится проверка.

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Эвакуация в ТРК Галерея Краснодар приключилась сразу после пожара в ТРЦ Парк Европа. Видимых признаков задымления или горения нет. На улице куча народу ждёт позволения зайти внутрь. Причина эвакуации пока не названа. Отметим странное поведение оборудования на парковке: несмотря на ЧП, оно блокирует выезд автомобилям на парковке и требует квиток об оплате, вместо того, чтобы открыться и замереть. �� ⠀ Видео ★ @kristushaverner и @oleg.o.i. #ЧПКраснодар

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