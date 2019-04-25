В Адыгее долг теплоснабжающих организаций за газ составил 223 млн рублей

В Адыгее теплоснабжающие организации к окончанию отопительного сезона задолжали больше 223 млн рублей

«Долги теплоснабжающих организаций за газ — это прямая угроза энергетической безопасности в регионе. У ряда предприятий есть объективные проблемы, решение которых возможно только при участии региональной власти и правоохранительных органов. Большинство из них систематически не рассчитывается за поставленный газ, постоянно продолжая наращивать долги. По сути, ТСО-неплательщики делают жителей Адыгеи, которые исправно платят за коммунальные услуги, заложниками своей неэффективной, а иногда и противоправной деятельности», — сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Игорь Сырчин.

Просроченная задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Республики Адыгея за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» к моменту окончания отопительного сезона составила 223,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп».

Крупнейшими неплательщиками региона стали МУП «Комсервис» Адыгейска с задолженностью в 62 млн рублей. Долг ООО «Коммунсервис» Майкопского района составил 23,6 млн рублей, МП «Хатукайское» — 17,9 млн рублей и еще 20,2 млн рублей задолженности у ООО «Теплоэнерго-1».

«Отопительный сезон в Республике Адыгея завершен, поэтому в ближайшее время предприятия-должники будут полностью отключены от газоснабжения», — отметили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп».

Всего с начала года теплоснабжающим организациям поставили 33,8 млн кубических метров газа.