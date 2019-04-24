«Краснодар-2» сыграл вничью с «Ротором», «Армавир» обыграл «Зенит-2»

Краснодарский край

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«Краснодар-2» и «Армавир» 24 апреля выступили в матчах 33-го тура Футбольной национальной лиги

«Быки» принимали волгоградский «Ротор» на своей арене. Команды разошлись ничьей — 0:0. Краснодарцы продлили безвыигрышную серию до трех матчей.

«Армавир» встретился с петербургским «Зенитом» также на своей площадке — стадионе «Юность». Хозяева одержали победу со счетом 1:0 благодаря пенальти, реализованному на 80-й минуте нападающим Дмитрием Мичуренковым.

«Краснодар-2» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ с 45 очками в активе. «Армавир» на 17-м месте с 36 очками на счету.

В следующем туре «Краснодар-2» на выезде сыграет с «Зенитом-2» 28 апреля.

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