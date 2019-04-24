Житель Крыма получил 6 лет колонии за подрыв новогодней елки у мэрии

Кировский районный суд Крыма вынес приговор по делу жителя города Старый Крым, который с помощью гранаты взорвал новогоднюю елку

Согласно материалам дела, 40-летний мужчина нашел ручную гранату РГ-42 среди мусора в заброшенном здании в декабре 2018 года и забрал ее домой. 29 декабря, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он принес гранату на площадь около городской администрации, прикрепил ее к стволу новогодней елки и взорвал.

В результате городской администрации был причинен ущерб в 46 тыс. рублей и был нарушен общественный порядок.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда.