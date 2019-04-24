ФК «Сочи» обыграл «Луч» и продлил серию без поражений до 13 матчей
«Сочи» и «Луч» 24 апреля провели матч 33-го тура Футбольной национальной лиги
Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на 68-й минуте забил нападающий «леопардов» Николай Обольский.
Игру на стадионе «Динамо» посетили 1,2 тыс. зрителей.
После этого матча серия «Сочи» без поражений достигла 13 матчей. «Леопарды» набрали 61 очко и идут вторыми в ФНЛ, на одно очко отставая от «Тамбова». «Луч» с 40 очками занимает 13-е место.
Следующий матч южане проведут 28 апреля на стадионе «Фишт», соперником станет «Томь», которая в турнирной таблице следует за «Сочи» и отстает на 4 очка.
Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче команда Александра Точилина одержала победу над «Чертаново».
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