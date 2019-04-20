«Сочи» обошел «Чертаново» благодаря дублю своего полузащитника
«Сочи» дома встретился с «Чертаново» в 32-м туре Футбольной национальной лиги
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Игра прошла в Сочи и завершилась со счетом 2:1.
Первый гол в ворота хозяев на 4-й минуте забил Кирилл Колесниченко. Уже через шесть минут полузащитник Евгений Песегов сравнял счет. На 63-й минуте спортсмен забил еще один гол гостям и вывел команду «Сочи» вперед.
Следующую игру ФК «Сочи» проведут 24 апреля против ФК «Луч» из Владивостока.
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