«Сочи» обошел «Чертаново» благодаря дублю своего полузащитника

«Сочи» дома встретился с «Чертаново» в 32-м туре Футбольной национальной лиги

Игра прошла в Сочи и завершилась со счетом 2:1.

Первый гол в ворота хозяев на 4-й минуте забил Кирилл Колесниченко. Уже через шесть минут полузащитник Евгений Песегов сравнял счет. На 63-й минуте спортсмен забил еще один гол гостям и вывел команду «Сочи» вперед.