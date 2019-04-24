Путин подписал закон, по которому водителей будут сажать за побег с места ДТП

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Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал закон, ужесточающий наказание для сбежавших с места крупной автомобильной аварии

Госдума РФ 17 апреля приняла закон об усилении ответственности для водителей, которые скрылись с места ДТП. Согласно документу, виновники аварий смогут получить сроки лишения свободы до семи или девяти лет, если погиб один или несколько человек соответственно, пишет RT.

Совет Федерации одобрил закон 22 апреля, а 24 апреля его подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Закон вступил в силу с момента опубликования.

Как сообщали Юга.ру, 10 апреля в Госдуму внесли законопроект о приравнивании пьяного ДТП к убийству, предлагающий ужесточить статью 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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