Стамбульские профессора бесплатно проконсультируют жителей Кубани с онкологией

Клиника является филиалом всемирно известного госпиталя имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, США. Ведущие направления клиники — взрослая и детская онкология, нейрохирургия, кардиология, женское и репродуктивное здоровье, ортопедия.

Отделение центра оснащено современным американским оборудованием для лечения онкологии — киберножом Cyberknife М6, системой Varian Edge, устройством томотерапии Accuray Radixact System. Половину операций проводит хирургический робот Da Vinci.

Каждым пациентом занимается мультидисциплинарная команда медиков, которая совместно определяет наиболее эффективную программу лечения, что позволяет избежать врачебных ошибок и добиться результатов даже на последних стадиях рака, рассказали в пресс-службе «Анадолу».

Жители Краснодарского края смогут напрямую и бесплатно обратиться к врачам «Анадолу» за вторым медицинским мнением по своему диагнозу. Специалисты представительства «Анадолу» бесплатно переведут все медицинские документы, организуют передачу снимков компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии, и предоставят ответ профессоров «Анадолу» на русском языке в течение двух-трех дней.