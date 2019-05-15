Стамбульские профессора бесплатно проконсультируют жителей Кубани с онкологией
В Краснодаре открылось представительство турецко-американской многопрофильной клиники «Анадолу»
Клиника является филиалом всемирно известного госпиталя имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, США. Ведущие направления клиники — взрослая и детская онкология, нейрохирургия, кардиология, женское и репродуктивное здоровье, ортопедия.
Отделение центра оснащено современным американским оборудованием для лечения онкологии — киберножом Cyberknife М6, системой Varian Edge, устройством томотерапии Accuray Radixact System. Половину операций проводит хирургический робот Da Vinci.
Каждым пациентом занимается мультидисциплинарная команда медиков, которая совместно определяет наиболее эффективную программу лечения, что позволяет избежать врачебных ошибок и добиться результатов даже на последних стадиях рака, рассказали в пресс-службе «Анадолу».
Жители Краснодарского края смогут напрямую и бесплатно обратиться к врачам «Анадолу» за вторым медицинским мнением по своему диагнозу. Специалисты представительства «Анадолу» бесплатно переведут все медицинские документы, организуют передачу снимков компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии, и предоставят ответ профессоров «Анадолу» на русском языке в течение двух-трех дней.
Медицинский центр «Анадолу» принадлежит некоммерческому фонду «Анадолу», он отмечен двумя сертификатами и наградой ESMO (Европейское сообщество медицинской онкологии), имеет аккредитации Объединенной международной комиссии (JCI ) и Организации европейских онкологических институтов (OECI).
В 2018 году авторитетная независимая организация «Международный альянс по оценке качества медицинского туризма» включила «Анадолу» в топ-10 ведущих медицинских центров планеты для медицинского туризма, а организация Planetree отметила медцентр золотым сертификатом за пациенториентированный подход.
Обратиться за бесплатной консультацией можно по адресу: Краснодар, улица Северная, 326, офис 821, либо позвонив по телефону +7 (862) 260-27-22. Информацию о центре можно найти на сайте www.anadolumedicalcenter.ru.
Медицинский центр «Анадолу» не оказывает медицинских услуг на территории России. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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