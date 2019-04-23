В центре Сочи иномарка сбила на «зебре» 10-летнюю девочку

Краснодарский край

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В Центральном районе Сочи 23 апреля произошло ДТП, в котором пострадала школьница

Инцидент произошел около полудня на улице Гагарина.

«По предварительным данным, 33 летняя девушка-водитель, управляя автомобилем Ford, допустила наезд на 10-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по обозначенному пешеходному переходу», — сообщили в ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Девочка в результате столкновения получила травмы. По факту ДТП проводится проверка.

ДТП Сочи
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