В центре Сочи иномарка сбила на «зебре» 10-летнюю девочку
В Центральном районе Сочи 23 апреля произошло ДТП, в котором пострадала школьница
Инцидент произошел около полудня на улице Гагарина.
«По предварительным данным, 33 летняя девушка-водитель, управляя автомобилем Ford, допустила наезд на 10-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по обозначенному пешеходному переходу», — сообщили в ОГИБДД УВД по городу Сочи.
Девочка в результате столкновения получила травмы. По факту ДТП проводится проверка.
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