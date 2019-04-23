В Грозном и Махачкале задержали пятерых членов «Исламского государства», готовивших атаки с дронов

ФСБ сообщила о задержании в столицах Чечни и Дагестана членов законспирированной ячейки сторонников террористической организации «Исламское государство»

«Пятеро задержанных готовили атаки на сотрудников полиции в Каспийске и Грозном. В этих целях они с использованием инструкций, полученных посредством интернета, планировали изготовление самодельного взрывного устройства», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

При обысках у задержанных изъяли компоненты для изготовления бомбы, револьвер кустарного производства, четыре гранатометных выстрела, гранаты, магазины от автомата Калашникова, более 80 патронов и «записи суицидального характера».

На распространенной управлением видеозаписи допроса один из бандитов рассказал, что планировал совершить теракт при помощи беспилотника.

«Я хотел купить квадрокоптер, хотел использовать самодельное взрывное устройство, прикрепить его на квадрокоптер и совершить атаку с воздуха. Хотел установить на него спусковой механизм, как это делают в "Исламском государстве"», — заявил он.

Судя по показаниям задержанного, он является организатором возможной атаки. По его словам, для совершения задуманного он собирал банду из четырех человек.

Следственные органы МВД по Дагестану возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия и боеприпасов).