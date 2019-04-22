В Адыгее людей предпенсионного возраста начали обучать новым специальностям

В проекте участвуют восемь человек. Планируется, что до конца года обучат не менее 130 человек. Для этого республика получила из федерального бюджета почти 9 млн рублей, сообщили порталу Юга.ру в управлении государственной службы занятости населения Адыгеи.

За счет федеральных средств граждане, которым до пенсии осталось пять лет, смогут бесплатно получить востребованную на рынке труда специальность. Перечень насчитывает 60 таких профессий, среди них — водители, строители, парикмахеры, косметологи, лаборанты, автослесари, пекари, повара и другие.

Курс обучения в зависимости от специальности длится от 16 часов до трех месяцев. Оно проводится на базе образовательных организаций, которые занимаются профподготовкой. Предусматривается вариативность сроков освоения образовательных программ, возможность обучения в электронном виде, могут быть использованы дистанционные образовательные технологии.

Чтобы стать участником проекта, нужно обратиться в центры занятости городов и районов, которые одновременно взаимодействуют и с работодателями, заинтересованными в профессиональном обучении.