Полиция и минздрав Дагестана расследуют причины смерти 15-летней школьницы

16 апреля около 20:00 фельдшер приехал по вызову в село Хпюг к 15-летней школьнице, которая оказалась в крайне тяжелом состоянии — с критически низким артериальным давлением. Фельдшер вызвала скорую помощь и попыталась самостоятельно реанимировать девушку, но она скончалась до приезда скорой, сообщили сообщили 20 апреля в инстаграме минздрава Дагестана.

Министерство здравоохранения республики назначил судебно-медицинскую экспертизу, она займет не менее четырех недель.

Также расследованием случившегося занялись правоохранительные органы Дагестана.

Причина станет известна по итогам следственных мероприятий и экспертиз.