Полиция и минздрав Дагестана расследуют причины смерти 15-летней школьницы
Министерство здравоохранения Дагестана в апреле устроило проверку по факту гибели несовершеннолетней жительницы Курахского района
16 апреля около 20:00 фельдшер приехал по вызову в село Хпюг к 15-летней школьнице, которая оказалась в крайне тяжелом состоянии — с критически низким артериальным давлением. Фельдшер вызвала скорую помощь и попыталась самостоятельно реанимировать девушку, но она скончалась до приезда скорой, сообщили сообщили 20 апреля в инстаграме минздрава Дагестана.
Министерство здравоохранения республики назначил судебно-медицинскую экспертизу, она займет не менее четырех недель.
Также расследованием случившегося занялись правоохранительные органы Дагестана.
Причина станет известна по итогам следственных мероприятий и экспертиз.
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