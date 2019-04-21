«Зенит» обыграл «Краснодар» благодаря дублю Дзюбы
Футбольный клуб «Краснодар» 20 апреля провел матч 24-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита»
Матч завершился победой гостей — 2:3.
Счет на 19-й минуте открыл Артем Дзюба. На 25-й минуте Иван Игнатьев забил ответный гол. На 69-й минуте Ярослав Ракицкий забил второй мяч в ворота Матвея Сафонова. На 90-й минуте Маурисио Перейра сравнял счет, пытаясь увести «быков» от поражения, однако через 4 минуты Дзюба оформил дубль и обеспечил победу питерскому клубу.
На 81-й минуте капитан «Краснодара» Александр Мартынович высказал претензии Магомеду Оздоеву, после чего на поле и возле скамейки запасных началась потасовка. Из-за этого матч был остановлен на 3 минуты, пишет RT.
Потасовка "Краснодара" с "Зенитом" pic.twitter.com/DthkcfoEJi— СЭ Футбол РПЛ (@football_se) April 20, 2019
На матче присутствовали 34 тыс. 382 болельщика.
После этого поединка «Зенит» набрал 51 очко и закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 43 очками занимает третье место, на одно очко отставая от ищущего вторым «Локомотива».
В 25-м туре команда Мурада Мусаева проведет 24 апреля в гостях у грозненского «Ахмата». Следующий домашний матч черно-зеленые проведут 28 апреля против ЦСКА.
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