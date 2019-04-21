«Зенит» обыграл «Краснодар» благодаря дублю Дзюбы

Матч завершился победой гостей — 2:3.

Счет на 19-й минуте открыл Артем Дзюба. На 25-й минуте Иван Игнатьев забил ответный гол. На 69-й минуте Ярослав Ракицкий забил второй мяч в ворота Матвея Сафонова. На 90-й минуте Маурисио Перейра сравнял счет, пытаясь увести «быков» от поражения, однако через 4 минуты Дзюба оформил дубль и обеспечил победу питерскому клубу.

На 81-й минуте капитан «Краснодара» Александр Мартынович высказал претензии Магомеду Оздоеву, после чего на поле и возле скамейки запасных началась потасовка. Из-за этого матч был остановлен на 3 минуты, пишет RT.