ФК «Сочи» в гостях разгромил ФК «Тамбов»

Краснодарский край

Распечатать

ФК «Тамбов» 13 апреля встретился с ФК «Сочи» в матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги

Игра прошла на стадионе «Спартак» в Тамбове и завершилась со счетом 0:3.

Первый гол на 18-й минуте забил сочинец Евгений Песегов. Второй мяч в ворота хозяев отправил на 22-й минуте полузащитник Игорь Юрганов. Последний мяч забил на 90-й минуте нападающий Максим Барсов.

© Фото со страницы vk.com/pfcsochi
© Фото со страницы vk.com/pfcsochi
© Фото со страницы vk.com/pfcsochi
© Фото со страницы vk.com/pfcsochi

Следующую игру сочинцы проведут 20 апреля дома против «Чертаново».

Как сообщали Юга.ру, 7 апреля ФК «Сочи» сыграл вничью с «Тюменью».

ФК «Сочи» ФНЛ Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре в рамках предаукционной выставки MOST пройдет паблик-ток Маргариты Пушкиной
ФК «Сочи» в гостях разгромил ФК «Тамбов»
В Краснодаре прошел рекордный по количеству участников «Тотальный диктант»
ФК «Краснодар-2» дома уступил ФК «Факелу»
Visa повысила сумму для покупок без пин-кода до 3 тыс. рублей
Обманутые дольщики перекрыли две улицы в Краснодаре

Лента новостей

Фоторепортажи

Одуванчики, тюльпаны и магнолии. Как цветет Краснодар весной

Фоторепортаж

В выходные на Кубани прогнозируют дожди с грозой

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12-14 апреля

Статьи

Концерты Максима Фадеева и Антохи МС, трагикомедия «С училища»

И другие события Краснодара с 12 по 14 апреля

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале