ФК «Сочи» в гостях разгромил ФК «Тамбов»

ФК «Тамбов» 13 апреля встретился с ФК «Сочи» в матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги

Игра прошла на стадионе «Спартак» в Тамбове и завершилась со счетом 0:3.

Первый гол на 18-й минуте забил сочинец Евгений Песегов. Второй мяч в ворота хозяев отправил на 22-й минуте полузащитник Игорь Юрганов. Последний мяч забил на 90-й минуте нападающий Максим Барсов.