ФК «Сочи» в гостях разгромил ФК «Тамбов»
ФК «Тамбов» 13 апреля встретился с ФК «Сочи» в матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги
Игра прошла на стадионе «Спартак» в Тамбове и завершилась со счетом 0:3.
Первый гол на 18-й минуте забил сочинец Евгений Песегов. Второй мяч в ворота хозяев отправил на 22-й минуте полузащитник Игорь Юрганов. Последний мяч забил на 90-й минуте нападающий Максим Барсов.
Следующую игру сочинцы проведут 20 апреля дома против «Чертаново».
Как сообщали Юга.ру, 7 апреля ФК «Сочи» сыграл вничью с «Тюменью».
В выходные на Кубани прогнозируют дожди с грозой
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12-14 апреля
И другие события Краснодара с 12 по 14 апреля
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.