На Ставрополье полуторагодовалая девочка умерла, провалившись в выгребную яму
В Михайловске умерла полуторагодовалая девочка, которая провалилась в выгребную яму на территории дома
По версии следствия, мать оставила дома пятерых детей и ушла к подруге. В какой-то момент 14-летний подросток не досчитался полуторагодовалой сестры и выбежал на улицу. Он нашел девочку во дворе в выгребной яме без признаков жизни. Скорая приехала на место и констатировала смерть ребенка.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Они осмотрели место происшествия, назначили проведение судебно-медицинских экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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