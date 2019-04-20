На Ставрополье полуторагодовалая девочка умерла, провалившись в выгребную яму

В Михайловске умерла полуторагодовалая девочка, которая провалилась в выгребную яму на территории дома

По версии следствия, мать оставила дома пятерых детей и ушла к подруге. В какой-то момент 14-летний подросток не досчитался полуторагодовалой сестры и выбежал на улицу. Он нашел девочку во дворе в выгребной яме без признаков жизни. Скорая приехала на место и констатировала смерть ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Они осмотрели место происшествия, назначили проведение судебно-медицинских экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.