ГИБДД планирует увеличить количество задач в теоретическом экзамене на права

В пресс-службе МВД рассказали, что с учетом поручений президента запланирована переработка экзаменационных задач. Прорабатываются вопросы расширения количества экзаменационных задач и их систематизация «по принадлежности к определенной категории транспортных средств», сообщает РИА «Новости» .

Как писали Юга.ру, 17 апреля Госдума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП. Когда документ вступит в силу, эти действия будут квалифицироваться по статье Уголовного кодекса — виновнику может грозить лишение свободы до четырех лет либо принудительные работы до трех лет.