ГИБДД планирует увеличить количество задач в теоретическом экзамене на права

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ГИБДД сообщила о планах на изменение задач теоретического экзамена на вождение автомобиля

В пресс-службе МВД рассказали, что с учетом поручений президента запланирована переработка экзаменационных задач. Прорабатываются вопросы расширения количества экзаменационных задач и их систематизация «по принадлежности к определенной категории транспортных средств», сообщает РИА «Новости».

Завершить изменения процедуры проведения экзамена планируют в 2020 году, сообщает RT.

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ГИБДД
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