ГИБДД планирует увеличить количество задач в теоретическом экзамене на права
ГИБДД сообщила о планах на изменение задач теоретического экзамена на вождение автомобиля
В пресс-службе МВД рассказали, что с учетом поручений президента запланирована переработка экзаменационных задач. Прорабатываются вопросы расширения количества экзаменационных задач и их систематизация «по принадлежности к определенной категории транспортных средств», сообщает РИА «Новости».
Завершить изменения процедуры проведения экзамена планируют в 2020 году, сообщает RT.
Как писали Юга.ру, 17 апреля Госдума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП. Когда документ вступит в силу, эти действия будут квалифицироваться по статье Уголовного кодекса — виновнику может грозить лишение свободы до четырех лет либо принудительные работы до трех лет.
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