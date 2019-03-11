ГИБДД предложила к 2020 году оборудовать автобусы подушками безопасности
ГИБДД России предложила поставить в пассажирских автобусах подушки безопасности и усилить каркас сидений
Начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин 10 марта рассказал журналистам, что ГИБДД внесла инициативу в Россандарт — планируется, что к началу 2020 года разработают госстандарт и «реализуют механизм».
«Есть предложение, которое включено в государственный стандарт, устанавливающий дополнительные требования к транспортным средствам категории М-2, М-3, которые направлены на обеспечение безопасности пассажиров. Это вопросы пассивной и активной безопасности. Здесь подразумевается, что ремень безопасности это хорошо, но [нужны] подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяет человеку выжить даже в страшных авариях», — цитирует Чипурина ТАСС.
В классификации транспортных средств (ТС) сказано, что категория М — это ТС, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажиров. К ним относятся автобусы и троллейбусы. Категории М-2 и М-3 это транспорт, где помимо места водителя еще более восьми мест для сидения, а технически допустимая максимальная масса может превышать 5 тонн.
Как сообщали Юга.ру, начальник ГИБДД России Михаил Черников 25 февраля рассказал, что в 2020 году уже могут внедрить электронные права. В России уже есть оцифрованная база, которую ведут с 2011 года, но в следующем году ее хотят нормативно закрепить.
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