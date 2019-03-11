ГИБДД предложила к 2020 году оборудовать автобусы подушками безопасности

ГИБДД России предложила поставить в пассажирских автобусах подушки безопасности и усилить каркас сидений

Начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин 10 марта рассказал журналистам, что ГИБДД внесла инициативу в Россандарт — планируется, что к началу 2020 года разработают госстандарт и «реализуют механизм».

«Есть предложение, которое включено в государственный стандарт, устанавливающий дополнительные требования к транспортным средствам категории М-2, М-3, которые направлены на обеспечение безопасности пассажиров. Это вопросы пассивной и активной безопасности. Здесь подразумевается, что ремень безопасности это хорошо, но [нужны] подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяет человеку выжить даже в страшных авариях», — цитирует Чипурина ТАСС.

В классификации транспортных средств (ТС) сказано, что категория М — это ТС, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажиров. К ним относятся автобусы и троллейбусы. Категории М-2 и М-3 это транспорт, где помимо места водителя еще более восьми мест для сидения, а технически допустимая максимальная масса может превышать 5 тонн.