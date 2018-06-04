В Адыгее построят козью ферму и мини-завод по переработке молока

Адыгея

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Компания «Мирный — Адыгея» планирует течение года построить на территории Майкопского района рядом с поселком Трехречным крупное агропредприятие

Оно будет состоять из молочно-товарной козьей фермы на 2 тыс. голов дойного стада, кормоцеха и мини-завода по переработке козьего молока производительностью до 5 тыс. литров молока в смену. Предприятие будет выпускать все основные виды молочной и кисломолочной продукции.

По мнению главы Адыгеи Мурата Кумпилова, этот проект, при реализации которого инвестор использует научный подход и новые технологии, существенно повлияет на дальнейшую работу по изменению структуры сельского хозяйства. Кроме того, при наращивании объемов производства козьего молока рассмотрят вопросы организации поставок этого напитка в детские образовательные учреждения.

Члены координационного совета по экономической политике Адыгеи признали проект перспективным и дали согласие на сопровождение его по принципу одного окна. В результате инвестор получит содействие органов власти при решении ряда административных вопросов, включая обеспечение будущего комплекса необходимыми энергомощностями.

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