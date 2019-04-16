ФАС завела дело из-за миллиардной закупки на уборку Ростова. В ней победила фирма, где работает один человек

В конкурсе на содержание улиц Ростова-на-Дону смог участвовать только один подрядчик со штатом численностью один человек, заявили активисты

Нарушения при проведении госзакупки выявили активисты проекта ОНФ «За честные закупки». Они выяснили, что в электронном аукционе на содержание городских дорог на 2019 год оказалось восемь заказчиков — муниципальных казенных учреждений разных районов. Все они после проведения совместной закупки заключили контракты на выполнение работ с единственным участником — «М-Стандарт-Юг».

«В закупке почти на миллиард рублей смог принять участие лишь один потенциальный подрядчик. Кроме этого, по итогам конкурса победило микропредприятие, у которого, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", среднесписочная численность работников составляет целый один человек, а уставной капитал — 10 тысяч рублей», — рассказал координатор проекта в Ростовской области Сергей Левченко.

Активисты направили собранные материалы в ФАС, где подтвердили нарушение законодательства о защите конкуренции и возбудили дело.

Аксайская компания «М-Стандарт-Юг» получила муниципальный контракт на уборку улиц Ростова стоимостью 990,1 млн рублей в начале 2019 года. При этом основным видом деятельности компании является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

161.ru пишет, что изначально ФАС не дало провести конкурс, который власти хотели сделать открытым, что было незаконно. Затем тип закупки изменили на электронный аукцион.