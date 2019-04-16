В центре Краснодара ограничат движение из-за парада казаков
В центре Краснодара с 17 по 20 апреля ограничат движение машин
Такие меры примут в связи с подготовкой и проведением ежегодного парада исторических отделов Кубанского казачьего войска, который пройдет 20 апреля. Казаки рано утром проведут молебен перед собором князя Александра Невского, затем пройдут строем по улице Красной до Главной городской площади, где состоится парад. В этом году он посвящен 28-летию со дня принятия закона «О реабилитации репрессированных народов».
Проехать нельзя будет:
- с 7:00 до 14:30 17 апреля по улице Гоголя от Красной до Красноармейской;
- с 7:00 18 апреля до 23:00 20 апреля по улице Буденного со стороны здания мэрии;
- с 8:00 до 13:00 18 апреля и с 15:00 до 18:00 20 апреля по улице Красноармейской от Длинной до Буденного;
- с 9:00 18 апреля до 22:00 20 апреля по средней и крайней правой полосам нечетной стороны улицы Красной — от Длинной до Буденного;
- с 6:00 до 11:40 20 апреля по улице Красной от Кондратенко до Постовой, по Постовой — от Захарова до Октябрьской;
- с 8:00 до 13:00 18 апреля и с 15:00 до 22:00 20 апреля по улице Красной от Длинной до Буденного;
- с 6:00 до 15:00 20 апреля по улице Красной — от Длинной до Северной, по Красноармейской — от Пашковской до Северной, по Буденного — от Седина до Рашпилевской, по Длинной — от Рашпилевской до Седина, по Гоголя — от Красноармейской до Красной.
От припаркованных автомобилей освободят:
- с 7:00 до 14:00 17 апреля улицу Гоголя от Красной до Красноармейской, нечетную сторону Красноармейской — от Гоголя до Карасунской;
- с 7:00 18 апреля до 23:00 20 апреля улицу Буденного со стороны здания администрации Краснодара;
- с 8:00 до 13:00 18 апреля и с 15:00 до 18:00 20 апреля улицу Красноармейскую от Длинной до Буденного;
- с 6:00 до 15:00 20 апреля улицу Красную от Кондратенко до Северной, Постовую — от Захарова до Октябрьской, Красноармейскую — от Пашковской до Головатого, Буденного — от Володарского до Рашпилевской, Длинную — от Рашпилевской до Седина, Гоголя — от Красноармейской до Красной, Кузнечную — от Красноармейской до Володарского, Седина —от Кузнечной до Длинной.
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