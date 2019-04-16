В центре Краснодара ограничат движение из-за парада казаков

В центре Краснодара с 17 по 20 апреля ограничат движение машин

Такие меры примут в связи с подготовкой и проведением ежегодного парада исторических отделов Кубанского казачьего войска, который пройдет 20 апреля. Казаки рано утром проведут молебен перед собором князя Александра Невского, затем пройдут строем по улице Красной до Главной городской площади, где состоится парад. В этом году он посвящен 28-летию со дня принятия закона «О реабилитации репрессированных народов».