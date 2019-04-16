«Сочи Парк» проведет конкурс архитекторов, чтобы выбрать проект гостиничного комплекса
Первый тематический парк России 17 апреля запустит международное архитектурное первенство для профессиональных архитекторов «Сочи Парк — 2019»
К участию приглашаются проектные организации, архитектурные мастерские и индивидуальные участники с соответствующим опытом работы и разрешительной документацией на производство работ.
«Организатор первенства — АО "Сочи-Парк", объект — эскизный проект гостиничного комплекса. Срок проведения: 17 апреля — 10 июня. Заявки на участие принимаются с 17 апреля по 1 мая. Номинация первенства: "Лучший эскизный архитектурный проект". Главный приз — 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».
Участникам первенства предстоит создать уникальный эскизный проект застройки территории площадью 10 га на берегу Черного моря в Сочи — пятизвездочный гостиничный комплекс с аквапарком, зеленой зоной и объектами рекреационной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
«Организаторы ставят амбициозные задачи. Среди них — выявление знакового архитектурного решения, связывающего существующие зоны олимпийского наследия Имеретинской низменности и одновременно реализация эргономичного проекта с использованием экологичных конструкций и материалов российского производства», — уточнили в «Сочи Парке».
Победитель первенства получит денежный приз и право стать подрядчиком для проведения проектных работ на следующих этапах.
Информационный спонсор первенства — Союз архитекторов России.
Участие в первенстве бесплатное. Полные правила, положение о первенстве и информация об организаторах опубликованы на сайте sochipark.ru.
Телефон для справок: 8 (938) 472-38-02
Электронная почта первенства: Zakupki@sochi-park.ru
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