«Сочи Парк» проведет конкурс архитекторов, чтобы выбрать проект гостиничного комплекса

Первый тематический парк России 17 апреля запустит международное архитектурное первенство для профессиональных архитекторов «Сочи Парк — 2019»

К участию приглашаются проектные организации, архитектурные мастерские и индивидуальные участники с соответствующим опытом работы и разрешительной документацией на производство работ. «Организатор первенства — АО "Сочи-Парк", объект — эскизный проект гостиничного комплекса. Срок проведения: 17 апреля — 10 июня. Заявки на участие принимаются с 17 апреля по 1 мая. Номинация первенства: "Лучший эскизный архитектурный проект". Главный приз — 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

Участникам первенства предстоит создать уникальный эскизный проект застройки территории площадью 10 га на берегу Черного моря в Сочи — пятизвездочный гостиничный комплекс с аквапарком, зеленой зоной и объектами рекреационной, инженерной и транспортной инфраструктуры. «Организаторы ставят амбициозные задачи. Среди них — выявление знакового архитектурного решения, связывающего существующие зоны олимпийского наследия Имеретинской низменности и одновременно реализация эргономичного проекта с использованием экологичных конструкций и материалов российского производства», — уточнили в «Сочи Парке». Победитель первенства получит денежный приз и право стать подрядчиком для проведения проектных работ на следующих этапах. Информационный спонсор первенства — Союз архитекторов России.