На Ставрополье пропала 16-летняя девочка в кожаной куртке и с черным пакетом

Ставропольский край

Распечатать

В Минеральных Водах 14 апреля объявили в розыск 16-летнюю Валерию Лисицыну

Полицейским сообщили, что 13 апреля девочка ушла из дома и не вернулась. На вид ей 16-17 лет. Рост — 165-168 см. Девочка худощавого телосложения, имеет длинные русые волосы, карие глаза, овальное лицо.

На ней была кожаная куртка цвета «кофе с молоком», укороченные брюки болотного цвета, черные кеды на белой подошве, черная майка с коротким рукавом, ярко-оранжевый рюкзак. При себе имела черный пакет с вещами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят сообщить по телефонам: 02, 112, 8 (87922) 572-22, 8 (988) 958-73-77, 8 (928) 636-52-26.

Полиция Пропавшие без вести Розыск людей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане задержали и. о. начальника полиции по Каспийску
В Новороссийске застрелили собаку, напавшую на ребенка
«Краснодар» и московское «Динамо» сыграли вничью
В Краснодаре умер создатель системы рукопашного боя Кадочников
На Ставрополье пропала 16-летняя девочка в кожаной куртке и с черным пакетом
Мэр Краснодара вместе с другими чиновниками пробежал на марафоне 5 км

Лента новостей

Фоторепортажи

Как прошел «Тотальный диктант» — 2019 в Краснодаре

Ежегодную образовательную акцию по русскому языку провели на 12 площадках города

Фоторепортажи

Одуванчики, тюльпаны и магнолии. Как цветет Краснодар весной

Фоторепортаж

Статьи

Концерты Максима Фадеева и Антохи МС, трагикомедия «С училища»

И другие события Краснодара с 12 по 14 апреля

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале