На Ставрополье пропала 16-летняя девочка в кожаной куртке и с черным пакетом

В Минеральных Водах 14 апреля объявили в розыск 16-летнюю Валерию Лисицыну

Полицейским сообщили, что 13 апреля девочка ушла из дома и не вернулась. На вид ей 16-17 лет. Рост — 165-168 см. Девочка худощавого телосложения, имеет длинные русые волосы, карие глаза, овальное лицо.

На ней была кожаная куртка цвета «кофе с молоком», укороченные брюки болотного цвета, черные кеды на белой подошве, черная майка с коротким рукавом, ярко-оранжевый рюкзак. При себе имела черный пакет с вещами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят сообщить по телефонам: 02, 112, 8 (87922) 572-22, 8 (988) 958-73-77, 8 (928) 636-52-26.