Депутат Госдумы от Адыгеи Резник согласился отказаться от надбавки к пенсии. В прошлом году он заработал почти 30 млн рублей

Только шесть из 74 депутатов Госдумы пенсионного возраста с необходимым стажем работы выразили готовность отказаться от надбавок по истечении срока полномочий. В их число вошел депутат от Адыгеи Владислав Резник

Опрос проводило агентство РБК. Не готовы отказаться от надбавки 15 человек, 33 уклонились от ответа. Четверо отметили, что норма о пенсионной надбавке на них не распространяется, так как они получают другое пенсионное обеспечение. Еще 16 парламентариев не отвечали на звонки и сообщения корреспондента.

Напомним, возможность отказа от надбавки предусмотрена законопроектом, который Госдума приняла в третьем чтении 25 октября. Поправки в закон «О статусе депутата» предполагают, что написанное депутатом или сенатором заявление об отказе от надбавки нельзя будет отозвать.

На момент вступления закона в силу 1 января 2019 года из 450 депутатов Госдумы в эту категорию попадет 74 человека. Это женщины в возрасте от 56,5 лет и мужчины от 61,5 года, проработавшие там к этому времени не меньше пяти лет. Законопроект предполагает, что по окончании работы в Госдуме они смогут отказаться от получения доплаты к страховой пенсии в размере 46,6 тыс. рублей, если проработали в Думе от 5 до 10 лет, и в размере 63,6 тыс. рублей — если более десяти лет.