Депутат Госдумы от Адыгеи Резник согласился отказаться от надбавки к пенсии. В прошлом году он заработал почти 30 млн рублей
Только шесть из 74 депутатов Госдумы пенсионного возраста с необходимым стажем работы выразили готовность отказаться от надбавок по истечении срока полномочий. В их число вошел депутат от Адыгеи Владислав Резник
Опрос проводило агентство РБК. Не готовы отказаться от надбавки 15 человек, 33 уклонились от ответа. Четверо отметили, что норма о пенсионной надбавке на них не распространяется, так как они получают другое пенсионное обеспечение. Еще 16 парламентариев не отвечали на звонки и сообщения корреспондента.
Напомним, возможность отказа от надбавки предусмотрена законопроектом, который Госдума приняла в третьем чтении 25 октября. Поправки в закон «О статусе депутата» предполагают, что написанное депутатом или сенатором заявление об отказе от надбавки нельзя будет отозвать.
На момент вступления закона в силу 1 января 2019 года из 450 депутатов Госдумы в эту категорию попадет 74 человека. Это женщины в возрасте от 56,5 лет и мужчины от 61,5 года, проработавшие там к этому времени не меньше пяти лет. Законопроект предполагает, что по окончании работы в Госдуме они смогут отказаться от получения доплаты к страховой пенсии в размере 46,6 тыс. рублей, если проработали в Думе от 5 до 10 лет, и в размере 63,6 тыс. рублей — если более десяти лет.
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Из шестерых депутатов, которые готовы воспользоваться возможностью отказа от надбавки, — главы фракций ЛДПР Владимир Жириновский и «Справедливая Россия» Сергей Миронов и четыре депутата «Единой России»: Николай Гончар, Василий Максимов, Николай Борцов и Владислав Резник.
Резник, в частности, заявил, что откажется от надбавки «в знак солидарности». За 2017 год он задекларировал 29,8 млн рублей дохода.
«Я, наверное, не типичный депутат Думы. Если вы посмотрите мою декларацию, из нее видно, что пенсионная надбавка для меня не является решающей, так что, конечно, в знак солидарности, безусловно, откажусь», — сказал он.
Резник является депутатом Госдумы с 1999 года. В сентябре 2016 года он был переизбран в палату по Адыгейскому одномандатному избирательному округу № 1, участвуя в выборах как самовыдвиженец.
Он входит в число самых богатых депутатов. Ему принадлежат 17 земельных участков сельскохозяйственного назначения (по 3,27 га), участок для индивидуального жилищного строительства (22,5 тыс. кв. метров), жилой дом площадью 2,7 тыс. кв. метров, хозблок (546 кв. метров) и 50-процентные доли в двух нежилых помещениях (977 и 306 кв. метров). Кроме того, в декларацию внесены внедорожник Puch 230GE, элитный Maybach 62S, Hummer H1, три «Мерседеса», Toyota Land Cruiser 100, микроавтобус Volkswagen T5, пять автомобилей УАЗ и 10 вездеходов с прицепами.
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Как сообщали Юга.ру, в октябре испанский суд оправдал Резника, который фигурировал в «деле «русской мафии» и два года был в международном розыске. Всего по делу о незаконном обналичивании средств проходили 18 человек, среди них были Резник и его супруга Диана Гиндин. Прокуратура Испании полагала, что к обналичиванию причастна «русская мафия», связанная с Тамбовской ОПГ. Однако во время рассмотрения дела суд пришел к выводу, что россияне могли не знать о криминальном происхождении имущества, которое они приобретают.
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