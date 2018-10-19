В Испании оправдали депутата Госдумы от Адыгеи Резника. Он два года был в международном розыске

В Испании оправдали всех фигурантов дела о «русской мафии», в том числе депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника

Национальная судебная коллегия в Испании оправдала всех фигурантов дела о «русской мафии», которое было возбуждено в 2008 году. По нему проходили 18 человек, среди них Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин. Прокуратура Испании требовала приговорить депутата к 5,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 млн евро.

«Оправданы все. Это свидетельствует о том, что все это дело, как мы достоверно знали изначально, является грубейшей, очевидной фальшивкой. Жаль только, что на ее разоблачение ушло десять лет жизни достойных, уважаемых, невиновных людей, а также членов их семей. Но сегодня для них, конечно, незабываемый день, потому что справедливость восторжествовала», — сообщил 19 октября РБК со ссылкой на слова адвоката Резника Александра Гофштейна.

Во время рассмотрения дела Национальная судебная коллегия пришла к выводу, что россияне могли не знать о криминальном происхождении имущества, которое они приобретают. При этом прокуратура Испании не смогла предоставить доказательств того, что российские бизнесмены получали помощь от криминальных структур, пишет El Mundo.

В феврале 2018 года стало известно, что в Испании рассматривают уголовное дело о незаконном обналичивании средств. Прокуратура Испании считала, что к этому причастна «русская мафия», связанная с Тамбовской ОПГ.