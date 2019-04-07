«Сочи» не проиграл десятый матч подряд, «Армавир» и «Факел» разошлись миром
«Сочи» и «Армавир» 7 апреля выступили в матчах 30-го тура Футбольной национальной лиги
В домашнем матче сочинцы разошлись боевой ничьей с «Тюменью» — 1:1. Автором первого гола, забитого на 61-й минуте, стал полузащитник гостей Иван Чудин. На 76-й минуте Евгений Песегов реализовал пенальти и увел «леопардов» от поражения.
Игру на стадионе «Фишт» посетили 6 тыс. 124 болельщика.
«Армавир» и «Факел» также Лене выявили сильнейшего — 0:0.
Трибуны воронежского Центрального стадиона профсоюзов собрали 1 тыс. 858 зрителей.
После 30 туров ФНЛ «Сочи» довел серию без поражений до десяти матчей и занимает третью строчку в турнирной таблице ФНЛ, а армавирцы не выигрывали уже семь поединков подряд и располагаются на 17-м месте.
В следующем матче южный клуб 13 апреля сыграет в гостях у «Тамбова», а «лисы» в этот же день примут подмосковные «Химки».
Как сообщали Юга.ру, ранее в матче 30-го тура «Краснодар-2» на выезде вырвал победу у «Спартака-2».
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