«Сочи» не проиграл десятый матч подряд, «Армавир» и «Факел» разошлись миром

Краснодарский край, Вся Россия

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«Сочи» и «Армавир» 7 апреля выступили в матчах 30-го тура Футбольной национальной лиги

В домашнем матче сочинцы разошлись боевой ничьей с «Тюменью» — 1:1. Автором первого гола, забитого на 61-й минуте, стал полузащитник гостей Иван Чудин. На 76-й минуте Евгений Песегов реализовал пенальти и увел «леопардов» от поражения.

Игру на стадионе «Фишт» посетили 6 тыс. 124 болельщика.

«Армавир» и «Факел» также Лене выявили сильнейшего — 0:0.

Трибуны воронежского Центрального стадиона профсоюзов собрали 1 тыс. 858 зрителей.

После 30 туров ФНЛ «Сочи» довел серию без поражений до десяти матчей и занимает третью строчку в турнирной таблице ФНЛ, а армавирцы не выигрывали уже семь поединков подряд и располагаются на 17-м месте. 

В следующем матче южный клуб 13 апреля сыграет в гостях у «Тамбова», а «лисы» в этот же день примут подмосковные «Химки». 

Как сообщали Юга.ру, ранее в матче 30-го тура «Краснодар-2» на выезде вырвал победу у «Спартака-2».

Стадион «Фишт» ФК «Армавир» ФК «Сочи» ФНЛ Футбол
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