ФК «Краснодар-2» дома уступил ФК «Факелу»

Краснодарский край

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«Краснодар-2» и «Факел» 13 апреля сыграли в матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги

Игра прошла на на стадионе академии ФК «Краснодар». Она завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Первый мяч в ворота краснодарцев на 25-й минуте отправил футболист Игорь Лебеденко. На 65-й минуте результат улучшил защитник воронежского клуба Сергей Божин. «Быки» смогли забить гостям только один гол на 69-й минуте. Его автором стал 20-летний Игорь Парадин.

В следующий раз черно-зеленые сыграют на выезде с «Химками» 19 апреля.

Как сообщали Юга.ру, 7 апреля «Краснодар-2» в гостях вырвал победу у «Спартака-2». Игра завершилась со счетом 2:3.

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