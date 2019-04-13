В Краснодаре разыскивают 18-летнюю Камиллу Мутчомво

В Краснодаре полиция разыскивает пропавшую 10 апреля девушку

С заявлением о пропаже 18-летней девушки в полицию обратились ее родственники. По данным из соцсетей, последний раз Камиллу Мутчомво видели 10 апреля в 7:30 в районе улиц Северной и Трубилина. На ней могло быть светлое пальто и светлый рюкзак.

Полицейские проводят проверку и устанавливают местонахождение пропавшей, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.