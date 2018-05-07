В Адыгее впервые выявили клещей с возбудителями анаплазмоза

В Адыгее в результате исследований клещей впервые в республике выявили переносчиков острого инфекционного заболевания — гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ)

По данным Роспотребнадзора на 5 мая, в медучреждения Адыгеи обратились 263 пострадавших от укусов клещей, исследовано 367 клещей на наличие возбудителей арбовирусных инфекций. В трех случаях выявлен возбудитель клещевого боррелиоза, в четырех — ГАЧ, сообщили в управлении Роспотребнадзореа по Адыгее.

«Клещевой боррелиоз регистрировался в республике раньше, однако впервые при исследовании клещей выявлен возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека — мелкой внутриклеточной бактерией, которая проникает внутрь белых кровяных телец — гранулоцитов», — уточнили порталу Юга.ру в региональном ведомстве.

Пострадавших от укусов клещей с возбудителями инфекционных заболеваний направили в лечебные учреждения. Данных о случаях заболевания боррелиозом и ГАЧ пока нет.

Как сообщали Юга.ру, по данным Роспотребнадзора, в период с 15 марта в медицинские организации обратились более 10 тыс. человек с жалобами на присасывания клещей, из них 6 тыс. укусов было зафиксировано в последнюю неделю перед майскими выходными.