Сбербанк собрал 7,5 млн рублей на благотворительном вечере в Краснодаре

В Краснодаре 11 апреля прошел четвертый благотворительный вечер Сбербанка «Золотые сердца»

Вечер продолжил серию акций «Клуба добрых дел», объединяющего бизнесменов Кубани для помощи подопечным фонда «Край добра». На мероприятии представили 60 картин кубанских художников и воспитанников реабилитационных центров. За вечер собрали 7,5 млн рублей, которые пойдут на операции, препараты и обследования для тяжелобольных детей. На вечере прошла выставка работ заслуженного художника России Сергея Воржева. Гости не только могли стать обладателями понравившейся работы, но и принять участие в художественном мастер-классе по созданию совместной картины с золотой поталью [имитация сусального золота — Юга.ру].

Заместитель председателя Юго-Западного банка — управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко рассказал, что «Клуб добрых дел» существует три года, за это время его участники собрали 24 млн рублей и оказали помощь 60 детям. «Выражаю огромную благодарность всем участникам "Клуба добрых дел" за то, что поддерживают нашу идею и работу клуба. Благодаря этой поддержке в этом году десятки детей также получат возможность для выздоровления и полноценной жизни», — цитирует Андрея Орешко пресс-служба Сбербанка.