В Краснодаре откроется новая аптека формата «Аптечный клуб»
В торговом центре «Карнавал» в Краснодаре 19 апреля состоится торжественное открытие аптеки нового формата «Аптечный клуб»
«Аптечный клуб» — это новый формат от сети «Апрель» и «Аптечный склад».
«"Аптечный клуб" открыл свои двери не так давно, но уже стремительно охватывает новые точки по всей России. Визитная карточка сети — низкие цены, особые условия для каждого клиента и самые эксклюзивные предложения для тех, кто нас выбрал. Для компании важно, чтобы посетители аптек с самым разным уровнем дохода оценили сочетание удобства и низкой цены в нашей сети», — рассказали в пресс-службе «Аптечного склада».
Участие в программе лояльности «Аптечного клуба» позволит приобретать товары по специальным ценам и получать выгодные предложения в аптеках-партнерах программы.
В день торжественного открытия, которое состоится 19 апреля, у каждого покупателя будет уникальная возможность воспользоваться специальными предложениями, а также выиграть ценные призы.
Презентация новой аптеки состоится в ТЦ «Карнавал» на улице Буденного, 2. Во время мероприятия гости смогут бесплатно получить магнитик со своей фотографией. Для этого нужно будет сфотографироваться в инста-будке с логотипом «Аптечного клуба» и опубликовать фото в инстаграме со специальным тегом.
«Этот "Аптечный клуб" — только начало. В будущем будем развиваться еще активнее и у жителей других регионов России появится возможность значительно экономить на самом необходимом», — отметили в сети аптек.
Чтобы стать участником программы лояльности «Аптечный клуб», нужно совершить покупку на сумму от 500 рублей в любом аптечном пункте сети «Аптечный клуб» и «Апрель» и заполнить анкету.
Один участник программы может быть держателем одной дисконтной карты. При покупке можно предъявить карту участника клуба либо продиктовать номер телефона, на который она оформлена.
Аптеки «Аптечного клуба» находятся по адресам:
- Краснодар, улица Восточно-Кругликовская, 46/12;
- Краснодар, улица Северная/Костылева, 446/173;
- Краснодар, улица Буденного, 2;
- Армавир, улица Мичурина, 2;
- Крымск, улица Коммунистическая, 50;
- Тимашевск, улица Красная, 161А;
- Тихорецк, улица Октябрьская, 87/1;
- Майкоп, улица Пролетарская, 274;
- Ставрополь, улица Кулакова, 7А;
- Батайск, улица Энгельса/Ленинградская, 57/128;
- Таганрог, улица Фрунзе/переулок Смирновский, 94/4;
- Астрахань, 4-й Знаменский переулок, 31.
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