В Краснодаре откроется новая аптека формата «Аптечный клуб»

В торговом центре «Карнавал» в Краснодаре 19 апреля состоится торжественное открытие аптеки нового формата «Аптечный клуб»

«Аптечный клуб» — это новый формат от сети «Апрель» и «Аптечный склад».

«"Аптечный клуб" открыл свои двери не так давно, но уже стремительно охватывает новые точки по всей России. Визитная карточка сети — низкие цены, особые условия для каждого клиента и самые эксклюзивные предложения для тех, кто нас выбрал. Для компании важно, чтобы посетители аптек с самым разным уровнем дохода оценили сочетание удобства и низкой цены в нашей сети», — рассказали в пресс-службе «Аптечного склада».

Участие в программе лояльности «Аптечного клуба» позволит приобретать товары по специальным ценам и получать выгодные предложения в аптеках-партнерах программы.

В день торжественного открытия, которое состоится 19 апреля, у каждого покупателя будет уникальная возможность воспользоваться специальными предложениями, а также выиграть ценные призы.

Презентация новой аптеки состоится в ТЦ «Карнавал» на улице Буденного, 2. Во время мероприятия гости смогут бесплатно получить магнитик со своей фотографией. Для этого нужно будет сфотографироваться в инста-будке с логотипом «Аптечного клуба» и опубликовать фото в инстаграме со специальным тегом.

«Этот "Аптечный клуб" — только начало. В будущем будем развиваться еще активнее и у жителей других регионов России появится возможность значительно экономить на самом необходимом», — отметили в сети аптек.