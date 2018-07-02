В России банки начали собирать биометрические данные граждан

В России со 2 июля около 400 отделений банков начали сбор биометрических данных граждан

Об этом сообщила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова. По ее словам, система начала действовать в 140 городах России. Скоробогатова уточнила, что до конца года биометрические данные начнут собирать в 20% банков страны — это 4 тыс. отделений. К концу 2019 года система заработает во всех банках.

Отмечается, что биометрические данные позволяют однозначно идентифицировать человека. Банки будут снимать параметры — образ лица и голос человека — и направлять их в единую систему. При получении услуги клиент банка должен будет пройти авторизацию в единой системе аутентификации и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона или планшета, на которых есть фотокамера и микрофон.

Однако, по мнению специалистов, при введении системы с биометрическими данными необходимы чрезвычайные меры безопасности.

В ЦБ РФ заявили, что в дополнительной защите нет необходимости. Разработчики создали предельно жесткую систему безопасности, пишет «Коммерсантъ».