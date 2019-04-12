Проект о животных Barking Store объявил сбор для помощи приюту-хоспису в Дагестане

Проект в поддержку московского приюта для животных Barking Store в апреле объявил сбор помощи для приюта-хосписа в дагестанском Хасавюрте

У себя в инстаграме Barking Store сообщил, что в апреле они собирают деньги на корм, лекарства и другие необходимые вещи для приюта в Хасавюрте (миски, пеленки, наполнитель, ошейники и поводки). В середине мая Barking Store отправится в благотворительную экспедицию и отвезет собранное в Хасавюрт, также снимет фильм про поездку.

В дагестанском приюте-хосписе живут 25 собак-инвалидов, кошки и две лисы. Он существует благодаря волонтерам.