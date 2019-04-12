Проект о животных Barking Store объявил сбор для помощи приюту-хоспису в Дагестане
Проект в поддержку московского приюта для животных Barking Store в апреле объявил сбор помощи для приюта-хосписа в дагестанском Хасавюрте
У себя в инстаграме Barking Store сообщил, что в апреле они собирают деньги на корм, лекарства и другие необходимые вещи для приюта в Хасавюрте (миски, пеленки, наполнитель, ошейники и поводки). В середине мая Barking Store отправится в благотворительную экспедицию и отвезет собранное в Хасавюрт, также снимет фильм про поездку.
В дагестанском приюте-хосписе живут 25 собак-инвалидов, кошки и две лисы. Он существует благодаря волонтерам.
По пути в Дагестан участники проекта собираются заехать в Тамбов, Волгоград, Астрахань и Владикавказ, чтобы помочь местным приютам, но для этого необходимо собрать не менее 150 тыс. рублей. По данным на 11 апреля, собрано 28 тыс. рублей.
Помочь Barking Store можно, переведя им деньги (на них они закупят корм по оптовой цене, инструкция с реквизитами есть по ссылке), принеся миски, ошейники, поводки и наполнитель в московское кафе «Угол» — сотрудники передадут их в экспедицию. Позже проект планирует выпустить футболки, приуроченные к поездке, чтобы покрыть организационные расходы.
Barking Store — магазин одежды при частном московском приюте для животных 50 pets.
И другие события Краснодара с 12 по 14 апреля
Обзор премьер и трейлеры на Афише Юга.ру
Чем заняться в выходные 13-14 апреля
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.