Двух полицейских из Сочи отправили в колонию за вымогательство

Два оперуполномоченных отдела угрозыска УВД по Сочи осуждены за вымогательство взятки у местной жительницы

Женщину подозревали в краже, полицейские предложили за 150 тыс. рублей освободить ее от уголовной ответственности.

«При получении денежных средств сотрудники полиции были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На оперуполномоченных завели уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Адлерский районный суд приговорил их 1 году и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 80 тыс. рублей.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю в свою очередь сообщили, что полицейских уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.