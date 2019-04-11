Двух полицейских из Сочи отправили в колонию за вымогательство
Два оперуполномоченных отдела угрозыска УВД по Сочи осуждены за вымогательство взятки у местной жительницы
Женщину подозревали в краже, полицейские предложили за 150 тыс. рублей освободить ее от уголовной ответственности.
«При получении денежных средств сотрудники полиции были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю», — сообщили в пресс-службе ведомства.
На оперуполномоченных завели уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Адлерский районный суд приговорил их 1 году и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 80 тыс. рублей.
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю в свою очередь сообщили, что полицейских уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обзор премьер и трейлеры на Афише Юга.ру
Чем заняться в выходные 13-14 апреля
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.