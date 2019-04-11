Двух полицейских из Сочи отправили в колонию за вымогательство

Краснодарский край

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Два оперуполномоченных отдела угрозыска УВД по Сочи осуждены за вымогательство взятки у местной жительницы

Женщину подозревали в краже, полицейские предложили за 150 тыс. рублей освободить ее от уголовной ответственности.

«При получении денежных средств сотрудники полиции были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На оперуполномоченных завели уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Адлерский районный суд приговорил их 1 году и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 80 тыс. рублей.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю в свою очередь сообщили, что полицейских уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

Вымогательство Полиция Сочи Суд
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Двух полицейских из Сочи отправили в колонию за вымогательство
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