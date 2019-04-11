На Дону покончил с собой школьник, которого сотрудница полиции хотела отправить в реабилитационный центр
СК в апреле завершил расследование дела против экс-инспектора по делам несовершеннолетних из Ростовской области, которую заподозрили в превышении полномочий
Дело против инспектора отделения по делам несовершеннолетних Каменского отдела ГУ МВД РФ по Ростовской области расследовали по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
По версии следствия, в 2018 году инспектор проводила проверку по сообщениям о том, что местная жительница не исполняет родительские обязанности в отношении 13-летнего сына.
Сотрудница полиции пришла в школу и без участия педагога отпросила мальчика с уроков. Она узнала, что его мать выпивает и домой он возвращаться не хочет. Инспектор также знала, что у подростка есть близкие родственники — родная тетя и бабушка, которые присматривают за ним и материально обеспечивают.
Следствие полагает, что инспектор превысила должностные полномочия, признав ребенка оставшимся без родительского надзора и нуждающимся в социальной реабилитации. Она подготовила документы, чтобы поместить подростка в спецучреждение для несовершеннолетних. После того как инспектор забрала мальчика из школы, она поместила его в инфекционное отделение Центральной городской больницы, где он оказался в изолированном боксе в одиночестве. Зная о предстоящем переводе в реабилитационный центр, подросток покончил с собой.
Инспектора по делам несовершеннолетних уволили из органов внутренних дел.
Уголовное дело против нее направили прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщила 11 апреля пресс-служба СК РФ.
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