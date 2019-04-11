Основателя WikiLeaks Ассанжа лишили убежища и арестовали

В Лондоне 11 апреля полиция задержала основателя международной организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Ассанж с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище. 11 апреля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что страна решила отказать Ассанжу в убежище в связи с «неоднократными нарушениями международных конвенций».

Полиция задержала и арестовала Джулиана Ассанжа на территории посольства. До суда его будут держать в отделении полиции в центральном Лондоне, сообщает RT.