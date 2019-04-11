Основателя WikiLeaks Ассанжа лишили убежища и арестовали
В Лондоне 11 апреля полиция задержала основателя международной организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Ассанж с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище. 11 апреля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что страна решила отказать Ассанжу в убежище в связи с «неоднократными нарушениями международных конвенций».
Полиция задержала и арестовала Джулиана Ассанжа на территории посольства. До суда его будут держать в отделении полиции в центральном Лондоне, сообщает RT.
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Австралийский программист и журналист Джулиан Ассанж стал известен в 2010 году после того, как созданный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные данные Госдепартамента США и секретные документы о военных действиях Америки в Ираке и Афганистане.
В 2012 году Ассанж зявил, что Wikileaks опубликует более 2 млн документов по конфликту в Сирии. Он попросил убежища в посольстве Эквадора, чтобы его не экстрадировали в Швецию. Там был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве» и изнасиловании. Ассанж опасался, что Швеция его отправит в США, где ему грозит смертная казнь или длительное заключение за публикацию секретных документов Госдепартамента, сообщает ТАСС.
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