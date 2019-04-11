В Адыгее бизнесу сделали замечание из-за вывесок на английском языке

В Майкопе провели мониторинг архитектурного облика коммерческих объектов республиканского центра и выявили большое число вывесок на иностранном языке

Об этом сообщили 10 апреля на заседании совета по вопросам архитектуры и градостроительства Адыгеи.

«Коммерческий интерес предпринимателей в продвижении своих товаров и услуг не должен противоречить законодательству. Кроме того, бизнес-сообщество должно осознавать необходимость бережного отношения к государственным языкам Адыгеи», — отметили члены градсовета.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сделал ряд критических замечаний в адрес управления архитектуры мэрии Майкопа. Руководитель республики указал на необходимость усилить контроль за исполнением архитектурных решений, в частности, по оформлению вывесок торговых объектов и их цветовому решению.

«Вы должны сами контролировать эту ситуацию. Почему, получив необходимые разрешительные документы по оформлению вывесок и цветовому решению, предприниматели начинают отходить от проекта? За разрешительными документами обращаются к вам, и здесь вы должны усилить контроль за исполнением архитектурных заданий», — заключил Мурат Кумпилов.

Как сообщали Юга.ру, в 2014 году глава «Православного союза» Роман Плюта пожаловался в ФАС на кофейню «Старбакс» в Краснодаре, которая сделала вывеску на английском языке.