В Ингушетии денежный спор между двумя тейпами закончился стрельбой

Ингушетия

Распечатать

Два человека получили ранения в ходе стрельбы около Духовного центра мусульман Ингушетии 9 апреля

Инцидент произошел у здания муфтията в Назрани. В МВД стрельбу назвали бытовым конфликтом.

«В ходе бытового конфликта, возникшего между тремя местными жителями, было применено травматическое оружие. В результате два человека получили ранения в ногу и позвоночник», — цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.

Источник агентства сообщил, что причиной конфликта стал денежный спор между представителями двух тейпов. Для его разрешения они обратились в муфтият.

Пострадавших доставили в больницы. По факту произошедшего проводится проверка.

Оружие Стрельба
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Баптисты из Новороссийска заявили, что силовики с казаками и чиновниками сорвали богослужение в частном доме
В Ингушетии денежный спор между двумя тейпами закончился стрельбой
На Ставрополье ищут мальчика, сбежавшего из детдома
На Кубани женщина призналась в убийстве мужа. Сначала вину взял на себя ее 16-летний сын
На Кубани осудили членов банды за покушение на убийство двух братьев
Павел Мамаев в суде частично признал вину по делу о двух драках

Лента новостей

Статьи

Вторжение современного искусства на улицы Краснодара

Галерея на Шуховской башне, ритуалы «казаков-магов», бой с тенью мэра и другие случаи

Статьи

Как экономить на продуктах без вреда для здоровья

Простые cоветы

Статьи

Восточный обход Краснодара стоит в 10-балльных пробках

Что делать?

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале