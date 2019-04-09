В Ингушетии денежный спор между двумя тейпами закончился стрельбой
Два человека получили ранения в ходе стрельбы около Духовного центра мусульман Ингушетии 9 апреля
Инцидент произошел у здания муфтията в Назрани. В МВД стрельбу назвали бытовым конфликтом.
«В ходе бытового конфликта, возникшего между тремя местными жителями, было применено травматическое оружие. В результате два человека получили ранения в ногу и позвоночник», — цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.
Источник агентства сообщил, что причиной конфликта стал денежный спор между представителями двух тейпов. Для его разрешения они обратились в муфтият.
Пострадавших доставили в больницы. По факту произошедшего проводится проверка.
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