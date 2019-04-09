На Ставрополье ищут мальчика, сбежавшего из детдома

Ставропольский край

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В Апанасенковском районе Ставропольского края следователи объявили в розыск 13-летнего Артема Виталинского, который сбежал из детского дома 20 марта

Ночью 20 марта мальчик ушел из детского дома № 6 в селе Дивном. Подростка видели 2 апреля в Изобильном, однако сейчас его местонахождение неизвестно.

Приметы подростка: рост 150-155 см, русые прямые волосы, худощавое телосложение. Был одет в темно-синий жилет, серый свитер, синие штаны и черные кеды.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Всех, кому известны какие-либо сведения об Артеме Виталинском, просьба сообщить в Ипатовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ставропольскому краю по телефонам 8 (4752) 72-01-15, 102 или 123.

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