На Ставрополье ищут мальчика, сбежавшего из детдома
В Апанасенковском районе Ставропольского края следователи объявили в розыск 13-летнего Артема Виталинского, который сбежал из детского дома 20 марта
Ночью 20 марта мальчик ушел из детского дома № 6 в селе Дивном. Подростка видели 2 апреля в Изобильном, однако сейчас его местонахождение неизвестно.
Приметы подростка: рост 150-155 см, русые прямые волосы, худощавое телосложение. Был одет в темно-синий жилет, серый свитер, синие штаны и черные кеды.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Всех, кому известны какие-либо сведения об Артеме Виталинском, просьба сообщить в Ипатовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ставропольскому краю по телефонам 8 (4752) 72-01-15, 102 или 123.
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