Кумпилов пообещал помочь с увеличением станций Адыгейского гидрометцентра

Начальник Адыгейского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Александр Митров 22 марта встретился с главой республики Маратом Кумпиловым

Глава гидрометцентра рассказал, что сейчас организация объединяет пять метеостанций, одну гидрологическую станцию, десять гидро- и три агрометеопоста. Метеостанции оснащены современным оборудованием. Каждые 10 минут отслеживается состояние рек на гидропостах. Однако есть потребность в увеличении метеостанций и расширении кадрового состава, который состоит из 65 человек.

В ответ на это Мурат Кумпилов заявил, что готов выйти с предложениями в Минприроды РФ по укреплению кадрового потенциала и материального обеспечения службы. Глава республики отметил, что за 20 лет работы Адыгейский ЦГМС стал важным звеном системы предупреждения о стихийных явлениях.

«Необходимость вашей службы мы особенно чувствуем в период неблагоприятных природных явлений. Вместе с тем нам важно, чтобы результаты мониторинга окружающей среды позволяли оперативно реагировать на возможную ситуацию с целью предупреждения стихийных бедствий и минимизации их последствий», — сказал глава Адыгеи.

Обязательным условием для этого является наличие современного оборудования, квалифицированные кадры и отлаженное взаимодействие с заинтересованными ведомствами, передает слова Мурат Кумпилов пресс-служба главы Адыгеи.