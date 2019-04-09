В «Роскосмосе» и «Ростехе» нашли хищения на 1,6 млрд рублей

Генпрокуратура сообщила о хищениях более 1,6 млрд долларов на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха»

Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году. Документ направили в Совет Федерации, по материалам проверок возбудили уголовные дела, сообщает РИА «Новости».

В прошлом году Генпрокуратура с контролирующими органами проверили работу более 19 тыс. исполнителей оборонного заказа, федеральных органов власти и госкорпораций, пишет RT.

Прокуратура обнаружила неправомерное распоряжение средствами, которые выделялись на оборонный заказ, завышение стоимости самих работ, срыв сроков исполнения. «Роскосмос» отказался комментировать эту информацию РИА «Новости».