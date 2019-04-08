На двух участках трассы Джубга – Сочи до конца мая ввели реверсивное движение

Краснодарский край

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На двух отрезках дороги Джубга — Сочи в апреле почти на два месяца ввели реверсивное движение из-за ремонта мостов

Рабочие приступили ко второму этапу реконструкции моста через реку Хаджипсе на участке 140+349 км трассы А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией. Для этого с 8 апреля до 31 мая будет открыта одна полоса дороги. 

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Также до 31 мая будет действовать реверсивное движение на 120+941 км трассы А-147 Джубга — Сочи. Там будут ремонтировать мост через реку Чухук.

Участки, где ввели ограничения движения, будут регулироваться светофором, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как сообщали Юга.ру, осенью 2018 года Упрдор «Черноморье» объявило тендеры на реконструкцию укрепительных сооружений и ремонт мостов на трассе Джубга — Сочи. Работы должны завершить до 2020 года.

Дороги Ремонт дорог Сочи Транспорт
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