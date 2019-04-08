На двух участках трассы Джубга – Сочи до конца мая ввели реверсивное движение

На двух отрезках дороги Джубга — Сочи в апреле почти на два месяца ввели реверсивное движение из-за ремонта мостов

Рабочие приступили ко второму этапу реконструкции моста через реку Хаджипсе на участке 140+349 км трассы А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией. Для этого с 8 апреля до 31 мая будет открыта одна полоса дороги.

Также до 31 мая будет действовать реверсивное движение на 120+941 км трассы А-147 Джубга — Сочи. Там будут ремонтировать мост через реку Чухук.

Участки, где ввели ограничения движения, будут регулироваться светофором, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».