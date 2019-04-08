В Краснодаре завершили отопительный сезон
В Краснодаре 8 апреля начали отключать подачу отопления в жилые дома
Такое решение приняли из-за наступления стабильно теплой погоды. Официальное постановление администрации Краснодара вступило в силу.
«Согласно краткосрочному и долгосрочному прогнозам период окончания отопительного сезона наступил. Начиная с 8 апреля предприятия и учреждения всех форм собственности, которые имеют на балансе отопительные котельные, прекращают подачу теплоносителя на обогрев помещений», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый
Отопление школ, детских садов, других образовательных, а также лечебных учреждений будет прекращаться по заявкам. Руководителям этих учреждений нужно будет обратиться с просьбой об окончании отопительного сезона, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, отопительный сезон в Краснодаре начался 15 октября 2018 года.
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