В Краснодаре завершили отопительный сезон

В Краснодаре 8 апреля начали отключать подачу отопления в жилые дома

Такое решение приняли из-за наступления стабильно теплой погоды. Официальное постановление администрации Краснодара вступило в силу.

«Согласно краткосрочному и долгосрочному прогнозам период окончания отопительного сезона наступил. Начиная с 8 апреля предприятия и учреждения всех форм собственности, которые имеют на балансе отопительные котельные, прекращают подачу теплоносителя на обогрев помещений», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый

Отопление школ, детских садов, других образовательных, а также лечебных учреждений будет прекращаться по заявкам. Руководителям этих учреждений нужно будет обратиться с просьбой об окончании отопительного сезона, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, отопительный сезон в Краснодаре начался 15 октября 2018 года.