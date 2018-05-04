В МФЦ начнут выдавать водительские права
В России получить водительское удостоверение и зарегистрировать автомобиль можно будет в многофункциональных центрах госуслуг
В стране по поручению правительства подготовили проект постановления о проведении пилотного проекта по выдаче водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства нового поколения, передают «Известия» со ссылкой на МВД России.
С 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019-го эксперимент будет проходить в Татарстане. В пилотный проект планируют включить Москву и Санкт-Петербург и провести его в течение шести месяцев. После старта пилота россияне смогут выбирать, где получить документы — в МФЦ или ГИБДД.
Читайте также:
К проработке вопроса привлечены Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, с февраля 2017 года в МФЦ стало возможным обменять водительское удостоверение — из-за утери или кражи, по истечении срока действия, при смене фамилии или если документ пришел в негодность. Первые права выдаются в ГИБДД.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.