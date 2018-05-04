В МФЦ начнут выдавать водительские права

В России получить водительское удостоверение и зарегистрировать автомобиль можно будет в многофункциональных центрах госуслуг

В стране по поручению правительства подготовили проект постановления о проведении пилотного проекта по выдаче водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства нового поколения, передают «Известия» со ссылкой на МВД России.

С 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019-го эксперимент будет проходить в Татарстане. В пилотный проект планируют включить Москву и Санкт-Петербург и провести его в течение шести месяцев. После старта пилота россияне смогут выбирать, где получить документы — в МФЦ или ГИБДД.