В Ростове пропала без вести 13-летняя девочка

В Ростове-на-Дону сотрудники уголовного розыска 7 апреля объявили в розыск несовершеннолетнюю Елизавету Вострикову

Жительница Ростова сообщила в полицию о том, что ее 13-летняя дочь около 12:00 6 апреля ушла из дома на улице Перекопской, чтобы проводить подругу на остановку, и попала без вести.

Приметы Елизаветы Востриковой: на вид 12-13 лет, рост 150 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы ниже плеч, серо-голубые глаза.

Школьница была одета в сиреневую куртку, черные джинсы, черные кроссовки с красными полосками. У нее при себе был телефон, однако он оказался выключен.

Отмечается, что раньше девочка не уходила из дома.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Елизаветы Востриковой, просят обратиться по телефонам 8 (863) 244-92-02, 8 (863) 249-22-11, 8 (863) 249-11-38 или 102, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.