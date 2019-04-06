«Урожай» на выезде обыграл новороссийский «Черноморец»  

Краснодарский край

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Краснодарский «Урожай» 6 апреля сыграл с новороссийским «Черноморцем»

Команды встретились в 21-м туре первенства Профессиональной футбольной лиги. «Урожай» обыграл хозяев поля со счетом 1:2.

Первый гол забил на 31-й минуте Беляков, на 38-й минуте счет сравнял Кузнецов. Калмыков на 69-й минуте привел «Урожай» к победе.

Следующий матч «Урожай» проведет против «Ангушта» 12 апреля. «Черноморец» в тот же день сыграет с «Волгарем».  

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