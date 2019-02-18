Как работает полиция на транспорте в Краснодаре, Сочи, Анапе, Новороссийске и Симферополе. Фоторепортаж

18 февраля — День органов внутренних дел на транспорте.

Этот профессиональный праздник считается неофициальным и остается рабочим днем, но его отмечают все сотрудники транспортной полиции.

Ровно 100 лет назад, 18 февраля 1919 года ВЦИК принял декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны». Более 50 лет ведомство действительно занималось только ж/д транспортом, с 1971 года получило полномочия по охране аэропортов, а с 1980-го — морских и речных путей сообщения.

Фотокорреспондент Юга.ру побывала на вокзале и в аэропорту Краснодара, на месте службы полицейских, чья задача — обеспечивать безопасность пассажиров и предотвращать преступления на объектах транспортных узлов и путей сообщения. Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО помогла дополнить репортаж архивными и современными снимками с постов в Сочи, Анапе, Новороссийске, Севастополе и Симферополе.