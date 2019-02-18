Как работает полиция на транспорте в Краснодаре, Сочи, Анапе, Новороссийске и Симферополе. Фоторепортаж

Юга.ру
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру

18 февраля — День органов внутренних дел на транспорте.

Этот профессиональный праздник считается неофициальным и остается рабочим днем, но его отмечают все сотрудники транспортной полиции.

Ровно 100 лет назад, 18 февраля 1919 года ВЦИК принял декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны». Более 50 лет ведомство действительно занималось только ж/д транспортом, с 1971 года получило полномочия по охране аэропортов, а с 1980-го — морских и речных путей сообщения.

Фотокорреспондент Юга.ру побывала на вокзале и в аэропорту Краснодара, на месте службы полицейских, чья задача — обеспечивать безопасность пассажиров и предотвращать преступления на объектах транспортных узлов и путей сообщения. Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО помогла дополнить репортаж архивными и современными снимками с постов в Сочи, Анапе, Новороссийске, Севастополе и Симферополе.

Международный аэропорт Краснодар © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция в аэропорту Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Кинолог проверяет багаж на наличие взрывчатых веществ в аэропорту Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция следит за порядком на пункте досмотра в аэропорту Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция следит за порядком на пункте досмотра в аэропорту Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция в аэропорту Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Кинолог проверяет багаж на наличие взрывчатых веществ в аэропорту Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Проверка документов в аэропорту Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Кинолог транспортной полиции © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Дежурная часть транспортной полиции в аэропорту Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Дежурная часть транспортной полиции в аэропорту Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
В дежурной части аэропорта регулярно проходят встречи с ветеранами, служившими в транспортной полиции © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Международный аэропорт Симферополь © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Кинолог транспортной полиции Крыма © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция Крыма © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция патрулирует прибрежные воды Севастополя © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция патрулирует прибрежные воды Севастополя © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция Анапы проверяет документы прибывших пассажиров © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция Анапы © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Железнодорожный вокзал Краснодар-1 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
На ЖД вокзале Краснодара установлен рентгеновский сканер © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Монитор рентгеновского аппарата в зоне досмотра краснодарского железнодорожного вокзала © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Проверка документов на железнодорожном вокзале Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Аппарат для оператвной проверки документов © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Проверка вещей в камере хранения на вокзале Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция патрулирует перрон краснодарского железнодорожного вокзала © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Кинолог проверяет «Ласточку» на наличие наркотических веществ у пассажиров © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Кинолог проверяет «Ласточку» на наличие наркотических веществ у пассажиров © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Проверка документов на железнодорожном вокзале Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Железнодорожный вокзал Сочи © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Олимпийского парка © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Олимпийского парка © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Олимпийского парка © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Сочи © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Олимпийского парка © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция Новороссийска © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция Новороссийска © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция Новороссийска © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция патрулирует дороги в районе города Анапа © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция на железнодорожном вокзале Сочи © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция в аэропорту Сочи © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Кинолог транспортной полиции проверяет багаж пассажиров на наличие запрещенных веществ в аэропорту Сочи © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
Транспортная полиция в аэропорту Сочи © Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО
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