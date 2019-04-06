Минкульт предложил вернуть спиртное в учреждения культуры

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Министерство культуры разработало проект, в котором предложило снова продавать спиртные напитки в учреждениях культуры

Документ опубликован на портале нормативных и правовых актов. Сейчас закон допускает продажу алкоголя в концертных, театральных залах и парках.

До 2016 года алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели «деятельность в области культуры». Минкульт считает, что ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей, сообщает РИА «Новости».

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Как сообщали Юга.ру, в феврале власти Кубани предложили увеличить время продажи алкоголя в регионе и торговать им не с 11:00, а с 8:00. Законопроект в стадии обсуждения.

Алкоголь Министерство культуры России
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