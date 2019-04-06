Минкульт предложил вернуть спиртное в учреждения культуры
Министерство культуры разработало проект, в котором предложило снова продавать спиртные напитки в учреждениях культуры
Документ опубликован на портале нормативных и правовых актов. Сейчас закон допускает продажу алкоголя в концертных, театральных залах и парках.
До 2016 года алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели «деятельность в области культуры». Минкульт считает, что ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей, сообщает РИА «Новости».
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