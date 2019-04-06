В Сочи посещение Орлиных скал стало платным
Сочинский национальный парк с 6 апреля сделал платным посещение Орлиных скал
Читайте также:
В пресс-службе парка сообщили, что с субботы начинается экскурсионное обслуживание на прогулочно-познавательном маршруте «Орлиные скалы» в Мацестинском участковом лесничестве.
«Обращаем внимание, что в соответствии с перечнем платных услуг, согласованным Минприродой России от 22 марта 2017 года, обслуживание посетителей прогулочно-познавательного маршрута "Орлиные скалы" будет производиться на платной основе», — уточнили в парке.
О стоимости услуг не сообщается.
Орлиные скалы расположены вдоль правого берега реки Агура, вблизи Агурских водопадов.
Что мы узнали из большого интервью Сергея Галицкого The Bell
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.