В Сочи посещение Орлиных скал стало платным

Сочинский национальный парк с 6 апреля сделал платным посещение Орлиных скал

В пресс-службе парка сообщили, что с субботы начинается экскурсионное обслуживание на прогулочно-познавательном маршруте «Орлиные скалы» в Мацестинском участковом лесничестве.

«Обращаем внимание, что в соответствии с перечнем платных услуг, согласованным Минприродой России от 22 марта 2017 года, обслуживание посетителей прогулочно-познавательного маршрута "Орлиные скалы" будет производиться на платной основе», — уточнили в парке.

О стоимости услуг не сообщается.

Орлиные скалы расположены вдоль правого берега реки Агура, вблизи Агурских водопадов.