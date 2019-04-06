В Сочи посещение Орлиных скал стало платным

Краснодарский край

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Сочинский национальный парк с 6 апреля сделал платным посещение Орлиных скал

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В пресс-службе парка сообщили, что с субботы начинается экскурсионное обслуживание на прогулочно-познавательном маршруте «Орлиные скалы» в Мацестинском участковом лесничестве.

«Обращаем внимание, что в соответствии с перечнем платных услуг, согласованным Минприродой России от 22 марта 2017 года, обслуживание посетителей прогулочно-познавательного маршрута "Орлиные скалы" будет производиться на платной основе», — уточнили в парке.

О стоимости услуг не сообщается.

Орлиные скалы расположены вдоль правого берега реки Агура, вблизи Агурских водопадов.

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