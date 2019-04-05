В Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков

Депутаты парламента Абхазии приняли в окончательном чтении законопроект об исключительной мере наказания - смертной казни за распространение наркотиков

Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны. Законопроект, инициировал депутат Дмитрий Дбар. По его словам, нормы закона начнут действовать с 1 января 2020 года.

«Депутаты единогласно приняли законопроект, ужесточающий меру наказания за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Помимо существенного увеличения штрафов, законопроект предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества. Осужденные за распространение наркотиков также не подлежат помилованию», — цитирует ТАСС сообщение Народного собрания республики.

Председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба заявил, что законодательная инициатива явилась результатом работы депутатской комиссии по контролю за незаконным оборотом наркотических средств в Абхазии.

«Такова необходимость реализации основополагающего принципа уголовного права — неотвратимости наказания», — цитирует Агрбу ИА «Апсныпресс».

Главным нововведением законопроекта он назвал невозможность смягчения санкций за незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта, а также ввоз, вывоз, транзит наркотических средств.

«Спутник» связал разработку законопроекта со смягчением наказания одному из россиян, арестованных в 2018 году за оборот наркотиков в особо крупном размере. Изначально его приговорили к пожизненному заключению, однако адвокаты обратили внимание суда кассационной инстанции на нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов, допущенных Сухумским городским судом в ходе слушания дела. В итоге Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда изменила приговор, назначив мужчине 15 лет лишения свободы и штраф.

В генеральной прокуратуре республики напомнили, что в Абхазии с 1993 года введен мораторий на смертную казнь.